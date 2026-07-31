Départ de feu en forêt maîtrisé du côté de Cheyres

Un départ de feu en forêt a mobilisé les pompiers et la police cantonale jeudi à Cheyres. Rapidement maîtrisé, le sinistre a détruit une centaine de mètres carrés de végétation. Des déchets ainsi qu'un jerrican contenant des restes d'essence ont été retrouvés à proximité.

Une enquête a été ouverte, a indiqué vendredi la Police cantonale fribourgeoise. La prompte intervention des pompiers a permis d'empêcher la propagation de l'incendie. Les éléments retrouvés sur place laissent supposer une intervention humaine, précise le communiqué. La personne responsable n’a pas encore été identifiée.

A la suite du sinistre, deux arbres qui menaçaient de tomber sur la chaussée ont été abattus. En raison de la sécheresse persistante, une interdiction de faire du feu en plein air est actuellement en vigueur dans tout le canton de Fribourg. /ATS