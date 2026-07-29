Au cœur des travaux sous La Vue-des-Alpes

Un chantier coup de poing. Trois semaines de travaux, 100 travailleurs représentant 30 corps de métier et un investissement de 6 millions de francs. Ces chiffres concernent les travaux qui ont débuté le 20 juillet dans les cinq tunnels qui jalonnent la N20 entre La Chaux-de-Fonds et Boudevilliers.
Au programme cette année, il y a notamment le changement des caméras qui équipent les tubes. Celles actuellement installées accusent une vingtaine d’années. Elles sont remplacées par des modèles plus performants, explique Ilyas Tatli, responsable de la partie électrique des travaux.
Ilyas Tatli : « Ces nouvelles caméras bénéficient de nouvelles technologies. »
Durant les trois semaines de fermeture, il s’agit aussi de tirer de la fibre optique, réaliser des travaux de peinture ainsi que poser divers appareils de mesure tels que des opacimètres et des ventilateurs.
« C’est pour mesurer la qualité de l’air. »
Dans le tube de Mont-Sagne, les travaux concernent également le renforcement du plafond. Dans celui de La Vue-des-Alpes, 300 mètres de route ont été éventrés pour des travaux de drainage.
Guillaume Rérat, représentant du génie civil : « Les personnes ne s’attendent pas trop à voir de l’eau au milieu d’un tunnel. »
Chaque année, l’Office fédéral des routes ferme ce tronçon à la circulation pendant les vacances horlogères. Et ça n’est pas près de s’arrêter.
Olivier Floc’hic porte-parole de l’OFROU : « C’est un travail sans fin. »
Pour assurer la sécurité sur le chantier, l’OFROU a mandaté Raphaël Paillard, un ancien de NEVIA, l’établissement cantonal pour la viabilité des infrastructures autoroutières. Les consignes sont strictes et généralement bien respectées.
Raphaël Paillard : « Le but c’est d’arriver à zéro accident. »
L’OFROU a poussé le concept de sécurité jusqu’à prévoir des extincteurs spécifiques pour les véhicules électriques durant la période du chantier, explique Borja Romero de la direction générale des travaux.
Borja Romero : « Des couvertures thermiques ont été distribuées aux pompiers de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. »
Olivier Floc’hic l’a dit, les travaux sur les cinq tunnels qui relient La Chaux-de-Fonds à Boudevilliers sont sans fin. Dans un futur encore à déterminer, le chantier devrait être encore plus important. Une galerie de sécurité doit être construite en parallèle des tubes du Mont-Sagne et de La Vue-des-Alpes.
Olivier Floch’hic : « Le tunnel a été pensé à une époque où la sécurité était importante, mais peut-être moins qu’aujourd’hui. »
Les travaux d’entretien réalisés cet été n’ont, à ce stade, pas réservé de surprises. Le tronçon rouvrira complètement au trafic le 7 août. La bretelle d’entrée à Malvilliers sera rendue aux automobilistes dès le début de la semaine prochaine. /cwi