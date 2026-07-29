Au cœur des travaux sous La Vue-des-Alpes

Un chantier coup de poing. Trois semaines de travaux, 100 travailleurs représentant 30 corps de métier et un investissement de 6 millions de francs. Ces chiffres concernent les travaux qui ont débuté le 20 juillet dans les cinq tunnels qui jalonnent la N20 entre La Chaux-de-Fonds et Boudevilliers.

Au programme cette année, il y a notamment le changement des caméras qui équipent les tubes. Celles actuellement installées accusent une vingtaine d’années. Elles sont remplacées par des modèles plus performants, explique Ilyas Tatli, responsable de la partie électrique des travaux.