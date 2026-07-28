Des nouveautés appréciées par les scouts

Selon les archives que possèdent les deux coresponsables du camp cantonal des scouts, c’est la première fois depuis 1988 que le camp cantonal se tient sur sol neuchâtelois. C’était donc la bonne occasion pour d’anciens scouts, mais aussi pour les familles de venir rendre visite au petit village qui s’est brièvement créé. Des scouts fribourgeois, jurassiens et vaudois sont aussi venus rendre visite à leurs collègues neuchâtelois. Léandre Guy et Alexia Zbinden tirent aussi leur révérence avec émotion à la fin de cette aventure. « On a toujours vu cet événement comme un aboutissement de notre parcours de scout. Je pense qu’on gravitera toujours autour, mais c’était un peu l’événement phare de fin », raconte la dernière nommée. Son coresponsable raconte aussi la fierté d’avoir « offert ce joli contexte à tous ces scouts. De les voir autant adhérer à ce projet, c’est une belle marque de soutien ».