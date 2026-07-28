Des nouveautés appréciées par les scouts

Le camp cantonal des scouts neuchâtelois s’est achevé vendredi sur les hauts de Gorgier. Pour cette première sur sol neuchâtelois depuis environ 40 ans, les coresponsables tirent un bilan positif, notamment avec les nouveaux concepts mis en place pour rassembler les scouts.
Les dernières tentes sont en cours de démontage sur les hauts de Gorgier. En Serraize, il ne reste presque rien des 500 scouts qui ont investi les lieux pendant près de deux semaines. Certains groupes plus jeunes ont passé entre trois et sept jours sur place, alors que les plus grands ont vécu et dormi douze jours sur la commune de La Grande-Béroche. Au moment de dresser le bilan, les deux responsables du camp cantonal, Alexia Zbinden et Léandre Guy ont le sourire. « Il y a beaucoup de satisfaction après deux ans de travail », précise Alexia Zbinden. « Beaucoup de concepts innovants ont bien fonctionné », par exemple les nombreux lieux communs créés directement par les groupes de scouts.
Léandre Guy : « On a créé quatre cuisines pour les scouts, dont une qui s’occupait uniquement des intolérances et des allergies. »
Les journées ont été rythmées par de nombreuses activités, qui dépendaient aussi des groupes. Le camp cantonal, baptisé « Kyklos » cette année, invitait également tous les scouts à participer à un jeu créé pour l’occasion : le « Kyklagon », « une sorte de Stratego avec de la mythologie au milieu » comme le vulgarise Léandre Guy. Des défis étaient donc proposés pendant les deux semaines dans la forêt. Des activités sportives et de la sensibilisation ont par exemple été mises en place au sein de chaque groupe, alors que l’organisation générale gardait un œil sur les heures de repas en commun.
Alexia Zbinden : « Chaque groupe avait la liberté de créer son propre programme. »
Selon les archives que possèdent les deux coresponsables du camp cantonal des scouts, c’est la première fois depuis 1988 que le camp cantonal se tient sur sol neuchâtelois. C’était donc la bonne occasion pour d’anciens scouts, mais aussi pour les familles de venir rendre visite au petit village qui s’est brièvement créé. Des scouts fribourgeois, jurassiens et vaudois sont aussi venus rendre visite à leurs collègues neuchâtelois. Léandre Guy et Alexia Zbinden tirent aussi leur révérence avec émotion à la fin de cette aventure. « On a toujours vu cet événement comme un aboutissement de notre parcours de scout. Je pense qu’on gravitera toujours autour, mais c’était un peu l’événement phare de fin », raconte la dernière nommée. Son coresponsable raconte aussi la fierté d’avoir « offert ce joli contexte à tous ces scouts. De les voir autant adhérer à ce projet, c’est une belle marque de soutien ».
Alexia Zbinden : « On vit des choses fortes pendant ces moments : des fois des difficultés, des fois des moments très beaux. »
Le prochain camp cantonal se tiendra comme prévu dans sept ans. Entre-temps, un weekend cantonal sera organisé pour réunir les scouts neuchâtelois pendant trois jours. /swe