Environ 500 scouts ont planté leurs tentes sur les hauts de Gorgier

Un village éphémère a fait son apparition sur les hauts de Gorgier. Depuis lundi, environ 500 scouts, - enfants et bénévoles -, participent au camp cantonal Kyklos, organisé pour la première fois en terres neuchâteloises sur la Commune de La Grande Béroche. L’événement se tient jusqu’à vendredi prochain et réunit tous les groupes de scouts du canton. Il aura fallu deux ans de travail pour mettre ce camp cantonal sur pied et accueillir les participants dans les meilleures conditions possibles. Le défi logistique est de taille : cinq cuisines ont été créées et sont gérées par une trentaine de personnes. Le camp est régulièrement ravitaillé en produits frais. « Le but est de collaborer un maximum avec des producteurs locaux », explique Camille Bochman, l’une des responsables de la communication pour le camp cantonal.

Deux réfectoires de 150 places ont été créés. Un autre abrite également un kiosque, un mur d’escalade et une tyrolienne, ajoute Jessica Hirsig, elle aussi responsable de la communication.