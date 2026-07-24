Neuchâtel rappelle l'interdiction de feux et engins pyrotechniques

Le canton de Neuchâtel renforce avec effet immédiat les mesures de prévention contre les incendies de forêt. Malgré la fin de la canicule, la sécheresse continue de s'aggraver en raison du manque de pluie, ce qui augmente fortement le risque de départ de feu.

Les feux d'artifice et tous les engins pyrotechniques sont désormais interdits sur l'ensemble du territoire cantonal. Seule exception : les feux officiels des 31 juillet et 1er août, s'ils sont tirés par des professionnels depuis un lac et sous la surveillance des pompiers.

Les feux en plein air – tels que les torrées ou les grills – sont également interdits, sauf sur certains emplacements bétonnés, à plus de 200 mètres des forêts.

Les autorités appellent la population à faire preuve de la plus grande prudence et rappellent que toute infraction pourra être sanctionnée. En cas de départ de feu ou de situation suspecte, il faut immédiatement appeler le 118. /comm-aju