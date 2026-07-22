Jonglerie et poésie au fil de l’Areuse avec La Marche des philosophes

Manier les mots et les balles, c’est ce que fera Benoît Vivien lors de sa Marche des philosophes. Dans le cadre du festival Art Môtiers 2026, le Neuchâtelois établi en Belgique proposera une version itinérante de son spectacle « Graines de Lune », qui se dévoilera au fil des kilomètres parcourus à pied au bord de l’Areuse.

Cinq lieux ont été retenus pour accueillir les représentations. L’artiste partira de la plage de Môtiers pour rallier la Pointe du Grain, en passant par la ferme Robert, au pied du Creux-du-Van, l’Hôtel-Restaurant de la Truite, à Champ-du-Moulin, et la ferme des Trois-Rods, à Boudry.

La marche constitue un élément fondamental de ce projet pour Benoît Vivien. « Le but est d’apporter le spectacle aux gens », explique-t-il.