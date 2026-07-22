Jonglerie et poésie au fil de l’Areuse avec La Marche des philosophes

Dans le cadre du festival Art Môtiers, Benoît Vivien parcourra l’Areuse de sa source à son delta, du vendredi 24 juillet au 2 août. Tout au long de son périple à pied, il jouera son spectacle « Graines de Lune », une performance mêlant jonglerie et poésie.
Manier les mots et les balles, c’est ce que fera Benoît Vivien lors de sa Marche des philosophes. Dans le cadre du festival Art Môtiers 2026, le Neuchâtelois établi en Belgique proposera une version itinérante de son spectacle « Graines de Lune », qui se dévoilera au fil des kilomètres parcourus à pied au bord de l’Areuse.
Cinq lieux ont été retenus pour accueillir les représentations. L’artiste partira de la plage de Môtiers pour rallier la Pointe du Grain, en passant par la ferme Robert, au pied du Creux-du-Van, l’Hôtel-Restaurant de la Truite, à Champ-du-Moulin, et la ferme des Trois-Rods, à Boudry.
La marche constitue un élément fondamental de ce projet pour Benoît Vivien. « Le but est d’apporter le spectacle aux gens », explique-t-il.
Benoît Vivien : « C’est essayer de trouver des lieux insolites pour que les spectacles bénéficient d’un cadre particulier. »
Le spectacle « Graines de Lune » parle avant tout de la marche à pied, à travers l’histoire d’un baladin qui passe de village en village et reçoit des graines de lune. Celles-ci ont une âme et parlent au jeune homme pour l’aider à grandir dans la vie, explique Benoît Vivien.
« La volonté était de faire un spectacle dans lequel je ne suis pas simplement un jongleur. »
Le jongleur, clown, artiste de cirque et conteur souhaite également partager une partie de son périple avec les spectateurs. « Les spectateurs ont la possibilité de marcher avec moi à l’issue de certaines représentations. Comme je me dirige ensuite vers le lieu suivant, ils peuvent m’accompagner. Par exemple, depuis la ferme Robert, je redescends en direction de Noiraigue. Cela permet de prolonger un peu la rencontre avec eux », ajoute Benoît Vivien.
« Cela permet de continuer à philosopher en marchant, sur la marche à pied ou sur plein d’autres sujets. »
Toutes les informations concernant La Marche des philosophes au fil de l’Areuse sont à retrouver ici. L’événement se déroulera du 24 juillet au 2 août. /yca