Cambrioleur arrêté après une course-poursuite à Champion

Un homme de 22 ans a été appréhendé dimanche matin à Champion (Gampelen) après un cambriolage ...
Cambrioleur arrêté après une course-poursuite à Champion

Un homme de 22 ans a été appréhendé dimanche matin à Champion (Gampelen) après un cambriolage dans un garage. Il a été arrêté à l'issue d'une course-poursuite à pied durant laquelle la police a fait usage de projectiles en caoutchouc.

Un homme de 22 ans a été appréhendé dimanche matin à Champion à la suite d'un cambriolage.(Gampelen de son nom en Suisse alémanique). Un homme de 22 ans a été appréhendé dimanche matin à Champion à la suite d'un cambriolage.(Gampelen de son nom en Suisse alémanique).

Un homme de 22 ans a été appréhendé dimanche matin à Champion (Gampelen de son nom en Suisse alémanique) à la suite d'un cambriolage. Les forces de l'ordre ont été alertées peu après 3h40 dimanche pour du bruit suspect dans un garage à Champion, a annoncé la police cantonale bernoise.

A l'arrivée de la patrouille, le cambrioleur a pris la fuite. Après une course-poursuite à pied sur plusieurs centaines de mètres, il a été appréhendé dans un champ avec l’aide de la police neuchâteloise. Malgré plusieurs sommations, il a poursuivi sa fuite. Les forces d'engagement ont alors utilisé des balles et projectiles en caoutchouc.

L'homme a été emmené au poste. Selon les premiers éléments, il est également suspecté d'une tentative d'effraction et d'une effraction commises peu avant dans d'autres garages.

L'intervention a mobilisé des agents des polices cantonales bernoise, neuchâteloise et fribourgeoise, ainsi que plusieurs chiens de service.

/ ATS


 

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