Au cinéma, la météo passe après l’affiche

Les salles obscures de la région n'attirent pas forcément les spectateurs en quête d’ombre ...
Au cinéma, la météo passe après l’affiche

Les salles obscures de la région n'attirent pas forcément les spectateurs en quête d’ombre et de fraîcheur en plein été, mais certaines sorties très attendues peuvent faire grimper leur fréquentation.

Certaines salles de la région ne disposent pas de climatisation. La température peut alors y être identique à celle de l'extérieur. (Photo : illustration/Unsplash) Certaines salles de la région ne disposent pas de climatisation. La température peut alors y être identique à celle de l'extérieur. (Photo : illustration/Unsplash)

L'été est traditionnellement une période plus calme pour les cinémas. Et malgré les fortes chaleurs de ces dernières semaines, la fréquentation n'a pas été bouleversée. «Le public reste assez résistant à la canicule», observe Edna Epelbaum, directrice de Cinémont, Cinépel et Cinévital.

À Delémont, une offre spéciale a toutefois été mise en place lorsque les températures dépassent les 30 degrés. L'objectif est notamment d'offrir une alternative aux personnes qui supportent difficilement la chaleur. Son impact sur la fréquentation reste encore à évaluer.

Edna Epelbaum : « En Suisse, la chaleur encourage encore les gens à sortir plutôt qu’à aller au cinéma »

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Chercher un peu de fraîcheur au cinéma n'est toutefois pas toujours possible. Toutes les salles du groupe ne sont pas climatisées. À Neuchâtel, le multiplex Apollo, rénové en 2017, bénéficie d'un système de refroidissement de l’air. Par contre, les salles plus anciennes de Cinepel n’en ont pas. Installer une climatisation représente un investissement important et nécessite souvent des autorisations.

« C’est une question écologique et financière »

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Si la météo ne fait pas décoller la fréquentation, les grosses sorties estivales, elles, continuent d'attirer le public. Pour Edna Epelbaum, le succès actuel de L'Odyssée, de Christopher Nolan, en est le parfait exemple avec des séances qui attirent du beau monde. /ddc


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