Au cinéma, la météo passe après l’affiche

L'été est traditionnellement une période plus calme pour les cinémas. Et malgré les fortes chaleurs de ces dernières semaines, la fréquentation n'a pas été bouleversée. «Le public reste assez résistant à la canicule», observe Edna Epelbaum, directrice de Cinémont, Cinépel et Cinévital.

À Delémont, une offre spéciale a toutefois été mise en place lorsque les températures dépassent les 30 degrés. L'objectif est notamment d'offrir une alternative aux personnes qui supportent difficilement la chaleur. Son impact sur la fréquentation reste encore à évaluer.