Au ParaBôle, l’été se danse, peu importe la météo

Le festival bôlois revient pour une 23e édition. Il se déroule depuis jeudi et jusqu’à dimanche ...
Au ParaBôle, l’été se danse, peu importe la météo

Le festival bôlois revient pour une 23e édition. Il se déroule depuis jeudi et jusqu’à dimanche sur le terrain de Champ-Rond. Et les orages du premier soir n’ont pas empêché les festivaliers et festivalières de profiter. 

Le terrain de Champ-Rond peut accueillir jusqu'à 1'000 personnes par soirée. Le terrain de Champ-Rond peut accueillir jusqu'à 1'000 personnes par soirée.

ParaBôle résonne à l’abri des arbres. La 23e édition du festival se déroule depuis jeudi et jusqu’à dimanche au terrain de Champ-Rond à Bôle. La première soirée a été marquée par quelques orages, mais aussi par l’artiste Changeline. « Elle fait de l’électro-rap ultra énervé. Elle a tout retourné pendant la petite averse que nous avons eue. Tout le monde sautait sous la pluie », raconte Killian Frangeul, président de la manifestation. Les organisateurs et les organisatrices ont eu de la chance, malgré les conditions météorologiques, « la soirée n’a pas été entravée », ajoute le président.

Killian Frangeul : « On s’est dit en fin de soirée qu’on s’était mis la pression. »

Ecouter le son

Rap, Punk-Rock, électro, …

Cette année, une trentaine d’artistes vient honorer la programmation. Si les genres sont variés, un mot d’ordre reste, selon Killian Frangeul : « On aime programmer des artistes dans plein de styles différents, mais qui ont toujours cette culture du fait soi-même. Nous ne sommes pas là pour faire de grosses productions, il y a d’autres festivals pour s’occuper de ça. »

Killian Frangeul devant le festival. Killian Frangeul devant le festival.

Le comité d’organisation a prévu quelques surprises pour ce week-end qui sont à découvrir sur place. Pour ce qui est des éditions futures : « On a vraiment des gens extrêmement créatifs entre le comité et les responsables et on aime laisser libre cours à ça. » Le président ajoute que « pour les éditions prochaines, on tient à pérenniser le festival qu’on a. Nous avons trouvé un format qui fonctionne. »

« On aime dire qu’on a un esprit Punk Rock. »

Ecouter le son

Rendre la culture accessible à toutes et tous

ParaBôle, c’est une programmation riche, un tournoi de pétanque, 150 bénévoles, un flat de skate ou encore un Puissance 4 géant, mais c’est aussi une entrée à prix libre.

Le concept existe partiellement dans le festival depuis 2019, mais il a été implanté concrètement en 2021. Depuis, les gens jouent le jeu, comme l’explique Killian Frangeul : « On a vraiment dû travailler pendant pas mal d’années pour réussir à transmettre aux festivaliers ce que ça voulait vraiment dire le prix libre. »

Des panneaux le long de l'entrée expliquent le concept. Des panneaux le long de l'entrée expliquent le concept.

« Le secret pour que ça fonctionne, c’est la communication. »

Ecouter le son

Pour cette édition, l’accessibilité n’était pas garantie en raison de travaux sur le passage à niveau de Bôle. Finalement, les discussions ont abouti et le festival est accessible en transport public et en voiture. Des navettes gratuites sont également mises en place pour permettre à tous et toutes de rentrer en sécurité./ecr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Avec les orages, le risque de foudre est à surveiller

Avec les orages, le risque de foudre est à surveiller

Région    Actualisé le 17.07.2026 - 18:47

Environ 500 scouts ont planté leurs tentes sur les hauts de Gorgier

Environ 500 scouts ont planté leurs tentes sur les hauts de Gorgier

Région    Actualisé le 17.07.2026 - 14:56

Pas besoin d’étincelle pour provoquer le départ d’un feu de forêt

Pas besoin d’étincelle pour provoquer le départ d’un feu de forêt

Région    Actualisé le 17.07.2026 - 15:14

La Chaux-de-Fonds : les cloches sonneront à l’unisson le 24 juillet

La Chaux-de-Fonds : les cloches sonneront à l’unisson le 24 juillet

Région    Actualisé le 17.07.2026 - 11:34

Articles les plus lus

Les prix de l'essence repartent à la hausse en Suisse

Les prix de l'essence repartent à la hausse en Suisse

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 17:12

Une femme agressée par son ancien compagnon, à Chambrelien

Une femme agressée par son ancien compagnon, à Chambrelien

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 17:42

Le personnel de la boulangerie-pâtisserie Hébert n’en peut plus, selon Unia

Le personnel de la boulangerie-pâtisserie Hébert n’en peut plus, selon Unia

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 18:10

Aux Verrières, c’est tout Baud, tout neuf

Aux Verrières, c’est tout Baud, tout neuf

Région    Actualisé le 16.07.2026 - 18:11