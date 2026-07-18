Au ParaBôle, l’été se danse, peu importe la météo

Rendre la culture accessible à toutes et tous

ParaBôle, c’est une programmation riche, un tournoi de pétanque, 150 bénévoles, un flat de skate ou encore un Puissance 4 géant, mais c’est aussi une entrée à prix libre.

Le concept existe partiellement dans le festival depuis 2019, mais il a été implanté concrètement en 2021. Depuis, les gens jouent le jeu, comme l’explique Killian Frangeul : « On a vraiment dû travailler pendant pas mal d’années pour réussir à transmettre aux festivaliers ce que ça voulait vraiment dire le prix libre. »