Une femme agressée par son ancien compagnon, à Chambrelien

Mercredi soir, un homme armé d’un couteau a pénétré dans le jardin d’une propriété à Chambrelien. Il a agressé son ex-compagne et blessé le père de la victime qui s’est interposé, selon un communiqué de la Police neuchâteloise. Les blessures causées sont superficielles. La mère de la principale victime a également été légèrement blessée après une chute survenue durant les événements.

Lors de l’altercation, plusieurs voisins et passants se sont interposés et sont parvenus à maîtriser l’agresseur avant l’arrivée de la police. Les gendarmes ont dû recourir à la contrainte afin de procéder à l’interpellation de l’auteur présumé. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la Police neuchâteloise.

A l’heure de la diffusion du communiqué, le prévenu est entendu par le procureur. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et livre une version des faits opposée à celle des victimes. Une instruction pénale a été ouverte pour établir précisément les circonstances de cette agression. /comm-bla