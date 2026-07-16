Plus de 10'000 Neuchâtelois exposés aux inondations

Une étude de l’Université de Neuchâtel a pour la première fois croisé la carte des dangers ...
Plus de 10'000 Neuchâtelois exposés aux inondations

Une étude de l’Université de Neuchâtel a pour la première fois croisé la carte des dangers de crues avec celle de la densité de population.

Les inondations de Cressier en 2021 sont encore dans toutes les mémoires. (Photo : archives). Les inondations de Cressier en 2021 sont encore dans toutes les mémoires. (Photo : archives).

Une première en Suisse : l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel a mené une étude pour déterminer quelle proportion de la population vivait dans des zones de danger élevé d’inondations. Il l’a fait pour six cantons : Neuchâtel, Jura, Valais, Genève, Zurich et Grison. L’UniNE l’a communiqué jeudi matin. L’étude a été menée par Dania Gerber dans le cadre d’un travail de Master. Elle arrive à la conclusion que 5,6% de la population neuchâteloise est exposée à ce risque, soit un peu plus de 10'100 habitants.

Parmi les zones étudiées, le Valais se distingue, avec 24% de la population qui vit dans des zones à risque d’inondation. Le Jura est deuxième, avec 17,4%. /comm-jhi


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