Plus de 10'000 Neuchâtelois exposés aux inondations

Une première en Suisse : l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel a mené une étude pour déterminer quelle proportion de la population vivait dans des zones de danger élevé d’inondations. Il l’a fait pour six cantons : Neuchâtel, Jura, Valais, Genève, Zurich et Grison. L’UniNE l’a communiqué jeudi matin. L’étude a été menée par Dania Gerber dans le cadre d’un travail de Master. Elle arrive à la conclusion que 5,6% de la population neuchâteloise est exposée à ce risque, soit un peu plus de 10'100 habitants.

Parmi les zones étudiées, le Valais se distingue, avec 24% de la population qui vit dans des zones à risque d’inondation. Le Jura est deuxième, avec 17,4%. /comm-jhi