Près de 4'600 personnes pour le premier Festival de musique

« Un succès ». C’est ainsi que les organisateurs du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds qualifient la première édition qui s’est tenue entre mardi et dimanche. Près de 4'600 personnes ont pris part à l’événement, selon le bilan publié ce lundi. Ce rendez-vous estival dédié à la musique classique avait pour marraine la pianiste Martha Argerich. La direction artistique était assurée par le pianiste Nelson Goerner, très attaché à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, où se sont tenus la plupart des concerts. Tous deux ont ouvert les feux le mardi. Cette première édition a aussi été marquée par le concert du violoniste Renaud Capuçon ou encore par celui de la Seiji Ozawa International Academy Switzerland, le vendredi. Le grand concert symphonique de clôture était assuré par Martha Argerich, Nelson Goerner, la violoniste Bomsori Kim et les Festival Strings Lucerne.

Les organisateurs donnent d’ores et déjà rendez-vous au public pour une deuxième édition dont la date doit encore être définie. /comm-sbm