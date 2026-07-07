Un rendez-vous estival dédié à la musique classique à La Chaux-de-Fonds

La première édition du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds se tient dès ce mardi soir et jusqu’à dimanche sous l’égide du pianiste Nelson Goerner. Celui-ci sera accompagné de Martha Argerich pour le concert d’ouverture.
Un nouvel événement fait la part belle à la musique classique pendant la période estivale. Dès ce mardi soir et jusqu’à dimanche, des musiciens de renom se succéderont à l’occasion de la première édition du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds. L’événement est porté par le pianiste Nelson Goerner qui s’associera à Martha Argerich, également au piano, lors du concert d’ouverture prévu dès 19h30. Tous deux interpréteront des œuvres de Mozart, de Debussy, de Chostakovitch, ainsi que de Rachmaninov. Le violoniste Renaud Capuçon montera aussi sur scène avec deux jeunes musiciens, de même que l’étoile montante du violon Kim Bomsori. Divers ensembles se produiront à cette occasion, comme LeChœur, chorale dirigée par Nicolas Farine, directeur du Conservatoire neuchâtelois, ainsi que le Festival Strings Lucerne. Ces concerts se tiendront pour la plupart à la fameuse Salle de musique de la Métropole horlogère. Etabli à Genève, Nelson Goerner tenait à ce que cet événement se tienne à cet endroit. « C’est une salle mythique pour nous les musiciens, parce qu’il y a plein d’enregistrements légendaires qui ont été faits dans cette salle. »
Nelson Goerner : « Elle est juste parfaite, l’acoustique est géniale. […] C’est un atout pour un festival. »
Le pianiste a lui-même enregistré un double album des « Nocturnes » de Chopin dans la Salle de musique. Ce lien avec La Chaux-de-Fonds remonte à plus loin encore, du temps des études de Nelson Goerner. Lorsqu’il est arrivé à Genève, le jeune pianiste a reçu le soutien de Judith Schmied-L’Eplattenier, fille du peintre neuchâtelois Charles L’Eplattenier, qui lui a offert un piano afin qu’il puisse s’exercer.
« J’ai un attachement très fort pour la ville. »
Ce festival vise ainsi le public de La Chaux-de-Fonds, que Nelson Goerner qualifie de « cultivé et très attentif », mais plus largement les mélomanes de Suisse et d’ailleurs. Le directeur artistique de l’événement se réjouit de voir que certaines réservations viennent de France, d’Italie « et même des Etats-Unis ».
« J’ai toujours eu du plaisir à jouer ici. »
Un concert est également prévu pour les enfants le dimanche. Annie Dutoit y racontera « L’Histoire de Babar » de Francis Poulenc et « Ma Mère l’Oye » de Ravel figure aussi au programme.
Nelson Goerner a bien l’intention de faire perdurer cet événement et de le reconduire d’année en année. « Puisque la Société de musique s’occupe de concerts en saison, j’ai pensé que, nous, on pouvait avoir notre place pour l’été en proposant un programme qui soit différent, avec quelques touches d’originalité quant au répertoire », conclut-il. /sbm