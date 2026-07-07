Un rendez-vous estival dédié à la musique classique à La Chaux-de-Fonds

Un concert est également prévu pour les enfants le dimanche. Annie Dutoit y racontera « L’Histoire de Babar » de Francis Poulenc et « Ma Mère l’Oye » de Ravel figure aussi au programme.

Nelson Goerner a bien l’intention de faire perdurer cet événement et de le reconduire d’année en année. « Puisque la Société de musique s’occupe de concerts en saison, j’ai pensé que, nous, on pouvait avoir notre place pour l’été en proposant un programme qui soit différent, avec quelques touches d’originalité quant au répertoire », conclut-il. /sbm