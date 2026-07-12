Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Le pigeonnier pourrait donc être une solution pour la vieille ville de la cité médiévale, car les dégâts sont nombreux. « Les fientes, le bruit, les chants, les roucoulements. Les saletés, c'est quelque chose de terrible dans les venelles, par exemple », indique Sabine Mamie. Les habitants doivent également subir les odeurs et les tiques du pigeon. Il s’agit d’un parasite nocturne qui se cache le jour dans les fissures des murs et greniers. Ces tiques sont ensuite attirées par la chaleur humaine et piquent. Dans sa réponse, le Conseil municipal a indiqué avoir déjà mandaté un bureau d’études spécialisé en environnement, afin d’analyser la situation des pigeons à La Neuveville, en particulier dans la vieille ville.

Les autorités rappellent toutefois que le pigeon est un animal sauvage qui ne relève pas de la responsabilité de la commune. « À la base, les pigeons appartenaient à des seigneurs qui les élevaient pour leur chair », explique Sabine Mamie. L’écologiste continue, « ces besoins ont disparu à une époque. Ces animaux se sont un petit peu retrouvés en stabulation libre. Je ne dis pas qu'on leur doit quelque chose en tant qu'humains, mais ça me paraissait intéressant de comprendre pourquoi ils étaient restés dans les villes comme ça ». /sbo-JdJ