Comment allier médicaments et canicule ?

Conseils pratiques

Les médicaments solides doivent normalement être tenus entre 15 et 20 degrés. En cas de variation de quelques degrés, tant qu’il n’y a pas de changement d’aspect ils peuvent être ingérés. C’est la forme la plus résistante et la plus stable. Pour les suppositoires en revanche, dès que la capsule externe fond ils ne peuvent plus être utilisés. Quant aux liquides, la chaleur peut causer une évaporation et donc un changement dans la concentration de l’agent actif, ce qui n’est pas souhaitable. Les pommades et gels sont aussi à éviter une fois qu’ils ont tourné. Selon Sébastien Marti, « c’est rare que cela devienne vraiment dangereux, mais des fois c’est indirectement dangereux d’avoir un médicament qui n’est pas efficace ».





En cas de doute ?

Si vous avez une suspicion de problème, le spécialiste recommande de placer les médicaments « en quarantaine », c’est-à-dire de les mettre de côté tout en notant rigoureusement ce qui s’est passé. Il faut ensuite se référer à votre pharmacien qui pourra faire une « analyse au cas par cas pour voir s’il y a des mesures à prendre ou non ».

Internet peut aussi être sollicité pour des informations générales. Le site des HUG propose notamment des recommandations de conservation destinées aux pharmacies qui peuvent être consultées librement en cas d’intérêt. Quant à l’intelligence artificielle, Sébastien Marti appelle à avoir un esprit critique et à consulter un expert dès qu’il y a « des points à clarifier » et afin d’être « vraiment sûr ».