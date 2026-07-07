Baisse d’impôts cantonale prolongée

Le Conseil d’État neuchâtelois prolonge la durée des mesures fiscales transitoires. Il l’a annoncé mardi matin dans un communiqué. En octobre 2023, la bonne santé des revenus fiscaux avait poussé l’exécutif cantonal à proposer une baisse temporaire de 1% du barème. Une première mesure de ce type était en vigueur en 2024 et 2025, avant qu’elle soit renforcée d’un point supplémentaire du coefficient pour l’année 2025. Dans l’attente du traitement d’un rapport consacré au pouvoir d’achat, le Conseil d’État avait prolongé cette mesure pour 2026, et désormais pour 2027.

S’il n’avait pas agi de cette manière, explique-t-il dans le communiqué, « les contribuables verraient leur charge fiscale augmenter et revenir aux normes de 2023 ». Alors que le pouvoir d’achat est mis à mal, l’exécutif estime qu’un tel retour en arrière « enverrait un signal négatif tant pour les contribuables que pour l’attractivité du canton. »

Les mesures compensatoires sur les primes maladie sont également prolongées. /comm-jhi