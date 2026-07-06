Fermeture du guichet de la Sécurité publique à La Chaux-de-Fonds

Aucune prestation de la Sécurité publique de La Chaux-de-Fonds ne pourra être délivrée à la population le mardi 7 juillet, annonce la Ville dans un communiqué. En cause : son déménagement depuis le bâtiment de l’Hôtel-de-Ville jusqu’à la Tour Espacité. Les travaux de rénovation de son emplacement actuel s’apprêtent à débuter. Dès ce mercredi 8 juillet, les prestations habituellement délivrées, telles qu’autorisations de stationnement, objets trouvés, etc., seront assurées au nouveau guichet. La Ville rappelle également que de nombreuses prestations sont accessibles en ligne, tant pour la sécurité publique que pour le service à la population. /comm-bla