Des monstres colorés investissent le centre-ville de Neuchâtel

Une foule colorée a investi les rues du centre-ville de Neuchâtel vendredi après-midi. Des centaines d’élèves issus des Centres scolaires des Terreaux, du Mail et de la Côte ont défilé à l’occasion de la traditionnelle Fête de la jeunesse, qui avait pour thème « Les monstres fantastiques », cette année.

Les élèves de la 6FR331, une classe du Crêt-du-Chêne à La Coudre, défilaient pour la dernière fois. En effet, les enfants sont exemptés de cortège dès la 7e année. Si certains sont heureux de ne plus avoir à marcher sous le soleil à l’avenir, d’autres apprécient l’ambiance de l'événement.