Des monstres colorés investissent le centre-ville de Neuchâtel

Des centaines d’élèves ont défilé à l’occasion de la Fête de la jeunesse vendredi après-midi ...
Des monstres colorés investissent le centre-ville de Neuchâtel

Des centaines d’élèves ont défilé à l’occasion de la Fête de la jeunesse vendredi après-midi. Le thème du fantastique s’est invité dans les déguisements.

De drôles de monstres ont investi les rues de Neuchâtel vendredi. De drôles de monstres ont investi les rues de Neuchâtel vendredi.

Une foule colorée a investi les rues du centre-ville de Neuchâtel vendredi après-midi. Des centaines d’élèves issus des Centres scolaires des Terreaux, du Mail et de la Côte ont défilé à l’occasion de la traditionnelle Fête de la jeunesse, qui avait pour thème « Les monstres fantastiques », cette année.

Les élèves de la 6FR331, une classe du Crêt-du-Chêne à La Coudre, défilaient pour la dernière fois. En effet, les enfants sont exemptés de cortège dès la 7e année. Si certains sont heureux de ne plus avoir à marcher sous le soleil à l’avenir, d’autres apprécient l’ambiance de l'événement.

Reportage à la Fête de la jeunesse :

Ecouter le son

Les élèves de la 6FR331 avec l'une de leurs enseignantes Pauline Bourquin. Les élèves de la 6FR331 avec l'une de leurs enseignantes Pauline Bourquin.

À l’issue du cortège, les élèves ont pu profiter d’une petite collation et d’animations aux Jeunes-Rives à Neuchâtel. Les enfants pouvaient aussi assister à deux projections du NIFFF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, qui démarre ce vendredi soir. /sbm

De nombreux élèves ont défilé au centre-ville de Neuchâtel lors de la Fête de la jeunesse vendredi.  De nombreux élèves ont défilé au centre-ville de Neuchâtel lors de la Fête de la jeunesse vendredi. 

Les élèves affichaient des déguisements colorés vendredi après-midi dans les rues de Neuchâtel. Les élèves affichaient des déguisements colorés vendredi après-midi dans les rues de Neuchâtel.

Les enfants avaient les dents longues ce vendredi après-midi à Neuchâtel.  Les enfants avaient les dents longues ce vendredi après-midi à Neuchâtel. 


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