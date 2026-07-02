De l’électricité dans les Gorges de l’Areuse

Une centrale hydroélectrique sera à nouveau opérationnelle au Plan de l’Eau, à Brot-Dessous, sur le territoire communal de Rochefort. La Société électrique du Val-de-Travers (SEVT) l’annonce jeudi matin dans un communiqué. Située un peu plus loin, à proximité de Noiraigue, l’usine du Furcil sera quant à elle convertie en chambre de mise en charge.

Il s’agit de la renaissance d’une vieille aventure industrielle. Construite en 1892, la centrale du Plan de l’Eau était devenue trop vétuste et se trouvait à l’arrêt depuis près de dix ans. Le Furcil ne fonctionnait plus depuis 2019. Un projet ambitieux a été échafaudé depuis, avant d’être redimensionné en raison des oppositions. La nouvelle mouture a reçu le feu vert des associations environnementales et des autres entités actives dans les Gorges de l’Areuse. Le complexe hydroélectrique intégrera des structures respectueuses de l’environnement.





Objectifs climatiques

Les travaux doivent commencer à l’automne 2027 et la mise en service est prévue pour avril 2029. La centrale au fil de l’eau doit avoir une puissance de 2,9 MW et produire environ 12 millions de kWh par an, soit la consommation en courant de près de 4'000 ménages. Cela devrait contribuer aux objectifs climatiques de la Commune de Val-de-Travers (qui est l'actionnaire majoritaire de la SEVT avec Rochefort et Groupe E).

Le budget du projet s’élève à 19 millions de francs. Une partie de la somme devrait être financée par la Confédération. /comm-jhi