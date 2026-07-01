Nouvelle conservatrice au Musée des beaux-arts du Locle

Née en 1981, de nationalité française, active en Suisse et établie à Bienne (BE) depuis trois ans, Jill Gasparina bénéficie d’une « solide réputation » sur la scène de l’art contemporain helvétique et international, a indiqué mercredi la Ville du Locle. Elle présente un « parcours d'excellence entre art, recherche et enseignement ».

Diplômée de l'Ecole normale supérieure (Lyon), titulaire d'un master en esthétique et agrégée de lettres modernes, Jill Gasparina « allie une rigueur académique de haut niveau à une solide pratique de terrain ». Elle possède une riche expérience à la tête d’institutions culturelles exigeantes liées aux scènes artistiques indépendantes.

Riche parcours

Jill Gasparina a assumé la direction artistique des arts visuels au Confort Moderne à Poitiers et la co-direction du centre d'art La Salle de Bains à Lyon. Depuis 2017, son activité de curatrice indépendante l'a amenée à collaborer avec le MAMCO à Genève, le MCBA à Lausanne et le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

« Jill Gasparina saura insuffler un élan stimulant au MBAL », avance le communiqué des autorités communales. Ces dernières mettent en avant ses "compétences transversales, du commissariat d’expositions au développement de projets éditoriaux, de l'expertise en collections d'art contemporain à la vulgarisation scientifique ».

« Son ancrage régional combiné à ses connexions internationales constituera des atouts précieux pour le rayonnement de l'institution locloise ». Quant à Federica Chiocchetti, elle aura occupé la fonction durant quatre ans, avant de répondre à une opportunité professionnelle à Paris, ville où elle habite.

/ ATS