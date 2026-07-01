Hausse « préoccupante » des accidents de deux-roues à Neuchâtel

La Police neuchâteloise fait état d’une hausse significative en juin par rapport à l’année ...
Hausse « préoccupante » des accidents de deux-roues à Neuchâtel

La Police neuchâteloise fait état d’une hausse significative en juin par rapport à l’année précédente et lance un appel à la prudence.

La Police neuchâteloise invite les usagers de la route à la prudence. (Photo : archives). La Police neuchâteloise invite les usagers de la route à la prudence. (Photo : archives).

Il y a eu davantage d’accidents de la circulation en juin 2026 que l’année dernière à la même période. Entre le 13 et le 23 juin 2026, 69 accidents ont été enregistrés sur le territoire cantonal, causant des blessures à 35 personnes, contre 49 sur le même mois en 2025 (23 blessés), communique mercredi la Police neuchâteloise. Parmi ceux-ci, 23 impliquaient des conducteurs de deux-roues contre 15 l’année précédente, confirmant une tendance jugée « préoccupante ».

L’analyse des accidents montre plusieurs causes récurrentes, telles que la vitesse inadaptée aux conditions de la route et l’inattention des conducteurs de véhicules et de deux-roues. Le non-respect des priorités ainsi que des distances de sécurité jugées insuffisantes complètent le tableau.

La Police neuchâteloise lance un appel à la prudence destiné à tous les utilisateurs. /comm-lre


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