Neuchâtel, laboratoire de l'agriculture biologique

Le bio bourgeonne depuis dix ans en Suisse romande. Trois institutions ont choisi de célébrer ensemble leur présence renforcée dans la partie ouest du pays. Il s’agit de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), de la fédération Bio Suisse et de l’organe de contrôle bio.inspecta. Pour cela, des rencontres sur le terrain sillonnent, tout au long de l’année, les différents cantons romands. Ce mardi, les festivités ont eu lieu dans le canton de Neuchâtel, à la ferme de la famille Challandes, à Fontaines.

Si les trois acteurs se sont réunis, ce n’est pas un hasard. Ils collaborent régulièrement sur le terrain. Claire Berbain, chargée de communication du FiBL en Suisse romande, explique que son institut fait de la recherche appliquée. Une pratique au contact du terrain qui consiste à « développer des essais et des expérimentations en collaboration avec les agriculteurs » avant que les méthodes développées ne soient étendues à une plus large échelle.