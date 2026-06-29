Val-de-Ruz vote 3 millions pour la Rue des Esserts

Le projet de réfection de la rue des Esserts a finalement obtenu le feu vert du législatif vaudruzien. Lundi soir, le Conseil général de Val-de-Ruz a accepté un crédit de 2,975 millions de francs destiné à assainir cet axe reliant Cernier à Chézard-Saint-Martin. Le dossier a obtenu la majorité qualifiée des trois cinquièmes, avec six abstentions.

Le conseiller communal en charge du dossier, Daniel Geiser, s’est dit très satisfait de cette issue : « C’est un aboutissement. Je suis très content pour les habitants de cette rue, qui pourront en bénéficier. On espère qu’il n’y aura pas d’opposition après la mise à l’enquête. »

Le crédit avait déjà été présenté au Conseil général en novembre dernier, mais avait alors été refusé à une voix près. Le projet a depuis été retravaillé. Il prévoit notamment la réfection complète de la chaussée, le renouvellement de plusieurs réseaux souterrains, la création de cheminements piétons sécurisés, l’officialisation de places de stationnement, la pose de conteneurs enterrés ainsi que des mesures de modération du trafic. Des zones végétalisées et quatre bancs doivent aussi être intégrés à l’aménagement.

Le coût du réaménagement a suscité des critiques au sein du législatif. Certains élus estimaient qu’une réfection plus minimaliste aurait été possible. Daniel Geiser défend toutefois un projet qui tient compte de plusieurs impératifs.

« La question n’est pas de savoir si cela coûte trop cher, mais à quel prix nous pouvons refaire cette route. Les aspects climatiques et sociaux ont été pris en compte. Il faut rester attentif aux finances, mais ces investissements sont amortis sur une cinquantaine d’années », relève-t-il. Les travaux devraient débuter en mars 2027 et se poursuivre jusqu’en 2029.