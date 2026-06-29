Val-de-Ruz vote 3 millions pour la Rue des Esserts

Le Conseil général de Val-de-Ruz a accepté lundi soir les comptes 2025 de la commune ainsi que plusieurs crédits d’investissement. Le principal concerne la réfection de la rue des Esserts, entre Cernier et Chézard-Saint-Martin, pour près de 3 millions de francs. La vétusté de la piscine d’Engollon a aussi été évoquée.
Le projet de réfection de la rue des Esserts a finalement obtenu le feu vert du législatif vaudruzien. Lundi soir, le Conseil général de Val-de-Ruz a accepté un crédit de 2,975 millions de francs destiné à assainir cet axe reliant Cernier à Chézard-Saint-Martin. Le dossier a obtenu la majorité qualifiée des trois cinquièmes, avec six abstentions.
Le conseiller communal en charge du dossier, Daniel Geiser, s’est dit très satisfait de cette issue : « C’est un aboutissement. Je suis très content pour les habitants de cette rue, qui pourront en bénéficier. On espère qu’il n’y aura pas d’opposition après la mise à l’enquête. »
Le crédit avait déjà été présenté au Conseil général en novembre dernier, mais avait alors été refusé à une voix près. Le projet a depuis été retravaillé. Il prévoit notamment la réfection complète de la chaussée, le renouvellement de plusieurs réseaux souterrains, la création de cheminements piétons sécurisés, l’officialisation de places de stationnement, la pose de conteneurs enterrés ainsi que des mesures de modération du trafic. Des zones végétalisées et quatre bancs doivent aussi être intégrés à l’aménagement.
Le coût du réaménagement a suscité des critiques au sein du législatif. Certains élus estimaient qu’une réfection plus minimaliste aurait été possible. Daniel Geiser défend toutefois un projet qui tient compte de plusieurs impératifs.
« La question n’est pas de savoir si cela coûte trop cher, mais à quel prix nous pouvons refaire cette route. Les aspects climatiques et sociaux ont été pris en compte. Il faut rester attentif aux finances, mais ces investissements sont amortis sur une cinquantaine d’années », relève-t-il. Les travaux devraient débuter en mars 2027 et se poursuivre jusqu’en 2029.
Daniel Geiser : « Dans ce cadre-là, c'est tout à fait supportable. »
L'exercice comptable précédent est validé
Les comptes 2025 de la commune ont également été acceptés à l’unanimité. Ils affichent un bénéfice net de près de 2 millions de francs, légèrement supérieur à celui enregistré en 2024 et meilleur que les prévisions budgétaires, qui tablaient sur un excédent de 1,4 million.
Malgré ce résultat positif, les élus ont appelé à la prudence. Ils estiment que le contexte géopolitique mondial et ses répercussions sur le canton pourraient peser sur les finances communales à relativement court terme. Val-de-Ruz devra par ailleurs poursuivre ses investissements, notamment pour la piscine d’Engollon, les infrastructures sportives et le parascolaire.
La piscine d’Engollon inquiète
Le lieu de plaisance vaudruzien pourrait connaître un été record en matière de fréquentation. C’est en tout cas ce qu’anticipe le président du Conseil communal, Jean-Claude Brechbühler, au vu de l’affluence enregistrée depuis l’ouverture de la piscine d'Engollon au mois de mai. Les installations, jugées vétustes, montrent toutefois leurs limites. Le plongeoir de cinq mètres a dû être fermé en raison de la rouille présente sur sa structure, qui ne répondait plus aux normes.
La pataugeoire pose également problème. La peinture appliquée sur la dalle en béton se détache depuis peu et laisse des traces sur la peau et les maillots de bain des jeunes baigneurs. Jean-Claude Brechbühler l’a indiqué, lundi soir, en réponse à une interpellation du conseiller général Yves Pessina.
Jean-Claude Brechbühler : « On va surveiller ce phénomène, mais il n’y a aucun danger pour la sécurité ou la santé »
Deux autres crédits acceptés
Le Conseil général a encore validé deux crédits: 160’000 francs pour réaménager la zone sud-ouest du cimetière de Fontainemelon, avec notamment un espace pour les urnes, et 110’000 francs pour sécuriser plusieurs passages piétons à Montmollin, Coffrane, Fontainemelon et au Pâquier.
Certains passages seront équipés d’une détection de présence, afin d’activer l’éclairage lorsqu’un piéton approche.
Enfin, le socialiste Patrick Tanner a été élu président du Conseil général de Val-de-Ruz pour la prochaine année législative. L’UDC Yves Tanner sera, lui, le vice-président. La prochaine séance est prévue le 10 octobre à la salle de spectacles de Dombresson. /yca