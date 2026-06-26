Le Locle lance « Livres en Fête »

Une nouvelle manifestation consacrée aux livres verra le jour au Locle du 11 au 13 septembre ...
Le Locle lance « Livres en Fête »

Une nouvelle manifestation consacrée aux livres verra le jour au Locle du 11 au 13 septembre. Porté par l’Amicale des Bouquinistes, « Livres en Fête » prendra le relais de la Foire du Livre qui s’est expatriée à Peseux. La nouvelle manifestation sera associée au traditionnel Marché d’automne.

La Foire du Livre avait annoncé son départ du Locle en mars dernier. « Livres en Fête » la remplacera. La Foire du Livre avait annoncé son départ du Locle en mars dernier. « Livres en Fête » la remplacera.

Le livre aura droit à son nouveau rendez-vous au Locle. La Ville a annoncé ce vendredi la création de « Livres en Fête », une manifestation qui se déroulera du 11 au 13 septembre. L’événement est mis sur pied par une nouvelle association, l’Amicale des Bouquinistes, après l'annulation de l'édition 2026 de la Foire du Livre et le départ de l'événement en direction de Peseux.

L’objectif est de maintenir une offre culturelle autour de la lecture et de la rencontre. La manifestation réunira notamment la Bibliothèque des Jeunes et celle de la Ville du Locle, qui proposeront plusieurs animations durant les trois jours. Des quiz, des parties de Scrabble, des cadavres exquis, des contes ainsi qu’une présentation de bandes dessinées et de mangas sont annoncés.

Le samedi 12 septembre, « Livres en Fête » sera couplé au traditionnel Marché d’automne de l’Association de développement du Locle. Une manière de créer un rendez-vous mêlant culture, animation et vie locale.

Le programme détaillé et les informations pratiques seront communiqués ultérieurement par l’association. /comm-yca


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