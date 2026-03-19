La Foire du Livre s’offre une pause cette année et quitte Le Locle

Pas de Foire du Livre cette année, annoncent les organisateurs de l'événement loclois. L’événement n’aura pas lieu en raison, notamment, de la faillite de leur partenaire, l’Hôtel Fleur de Lis au Locle. Une trop grande proximité avec la Foire du Livre de Saint-Pierre-de-Clages explique aussi cette décision. La Foire du Livre va même quitter Le Locle, après 24 éditions dans la Mère-Commune. Le fait que la majorité du comité ne réside plus dans le Haut du canton complique les liens avec les différents partenaires commerciaux et le public local. Les organisateurs ont donc décidé de déménager l'événement à Peseux. La 25e édition est annoncée pour avril 2027. /comm-rl-vco