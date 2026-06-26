Le Bitcoin démystifié à Neuchâtel

C’est le plus grand rassemblement de Suisse romande en son genre. Pour sa cinquième édition, la rencontre « Le paradigme Bitcoin » offre deux jours de discussions autour de la fameuse cryptomonnaie. Près de 400 participants sont attendus au sein du nouvel espace Coworking Blockchain Neuchâtel, en plein cœur du centre-ville. Deux salles y sont simultanément animées par une vingtaine de conférences, en français et en anglais, entre vendredi et samedi. Le second jour a notamment pour objectif de proposer au grand public de se familiariser, gratuitement, avec cette technologie. Pour Sedat Adiyaman, directeur de Coworking Neuchâtel, c’est un événement qui permet de « donner une certaine visibilité à la technologie blockchain » qui se cache derrière le Bitcoin.

Au programme, les personnes possédant déjà des connaissances pourront trouver des conférences sur les aspects techniques. Pour les autres, la technologie sera vulgarisée. À titre d’exemple, une conférence ludique proposera de comprendre son fonctionnement « par des Legos ».