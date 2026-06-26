Le Bitcoin démystifié à Neuchâtel

Entre vendredi et samedi, Bitcoiners aguerris et curieux sont conviés à Neuchâtel. L’événement « Le paradigme Bitcoin » propose des conférences pour en apprendre davantage sur cette technologie et ce qui se cache derrière elle.
C’est le plus grand rassemblement de Suisse romande en son genre. Pour sa cinquième édition, la rencontre « Le paradigme Bitcoin » offre deux jours de discussions autour de la fameuse cryptomonnaie. Près de 400 participants sont attendus au sein du nouvel espace Coworking Blockchain Neuchâtel, en plein cœur du centre-ville. Deux salles y sont simultanément animées par une vingtaine de conférences, en français et en anglais, entre vendredi et samedi. Le second jour a notamment pour objectif de proposer au grand public de se familiariser, gratuitement, avec cette technologie. Pour Sedat Adiyaman, directeur de Coworking Neuchâtel, c’est un événement qui permet de « donner une certaine visibilité à la technologie blockchain » qui se cache derrière le Bitcoin.
Au programme, les personnes possédant déjà des connaissances pourront trouver des conférences sur les aspects techniques. Pour les autres, la technologie sera vulgarisée. À titre d’exemple, une conférence ludique proposera de comprendre son fonctionnement « par des Legos ».
Sedat Adiyaman : « Beaucoup de personnes aimeraient comprendre, mais sa première complexité peut parfois freiner. »
Un événement fort à un moment difficile
Le cycle de conférences a lieu alors que la valeur du Bitcoin est en pleine chute libre depuis le début de l’année. Créée en 2008, cette monnaie virtuelle limitée à 21 millions d’exemplaires se veut globale – tout le monde peut y contribuer – et décentralisée. Chaque transaction est conservée sur le réseau interne et la valeur d’échange fluctue comme sur un marché boursier. Selon Sedat Adiyaman, l’événement rassemble surtout des personnes qui ne sont pas intéressées par « la valeur du jour », mais plutôt par une vision « long-termiste de cette technologie, avant qu’elle ne devienne une monnaie ».
L’un des objectifs est justement de venir démystifier la reine-mère des cryptos. Elle s’accompagne de sa propre vision du monde, notamment en matière de décentralisation et de souveraineté numérique. Sedat Adiyaman explique que c’est « un nouveau regard sur la monnaie et la technologie actuelle ». Samedi à 9h00, une conférence présentera notamment l’agent d’intelligence artificielle, Monsieur K, qui est capable d’auto-gérer son portefeuille.
« On voit que le Bitcoin se connecte à d’autres éléments et à d’autres technologies. »
Neuchâtel, écosystème pionnier en la matière
La tenue de cet événement à Neuchâtel n’est pas un hasard. Depuis 2014, le Canton de Neuchâtel attire, de manière pionnière, des nouveaux acteurs de la blockchain afin de diversifier son économie. Ainsi, plus de 100 entreprises y sont actuellement basées. La société Coworking Neuchâtel accueille de telles sociétés depuis 2018. Son fondateur, Sedat Adiyaman, explique que le Canton a été un « hub de rencontre pour l’écosystème Bitcoin » grâce aux aspects techniques. Il ajoute que le « cadre de vie » neuchâtelois y est aussi probablement pour quelque chose.
« Cela s’est fait assez naturellement. »
Découvrir et comprendre ce qui se cache réellement derrière le fameux Bitcoin, c’est vendredi et samedi à l’espace Coworking Bitcoin Neuchâtel. Différentes entreprises actives autour de la cryptomonnaie tiennent aussi des stands. Le programme complet indique les niveaux de connaissance nécessaires pour chaque conférence. Une grande partie est tout public et gratuite, le reste peut être payé en monnaie traditionnelle ou en BTC. /ewa