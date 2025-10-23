Neuchâtel, capitale de la Blockchain

C'est un investissement gagnant. Depuis une dizaine d'années, le Canton de Neuchâtel redouble d'efforts pour attirer des start-ups à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, plus de 100 entreprises actives dans la Blockchain se sont implantées dans la région. Il s'agit d'un secteur visant à récolter des données de manière sécurisée, décentralisée et transparente. Cette politique économique menée depuis 2014 porte aujourd'hui ses fruits. « L’objectif était d’accompagner les entreprises à la transition numérique, mais aussi d’amener de nouveaux acteurs pour diversifier l’économie neuchâteloise », explique le chef du Service de l’économie du Canton de Neuchâtel, Matthieu Aubert.





Un succès qui tient de la collaboration

« Le mot clé, c’est les partenaires », insiste Matthieu Aubert. Études d’avocats, collaboration de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ou encore recherches de l’Université de Neuchâtel : c’est une multiplicité d’acteurs qui favorise l’implantation de ces start-ups parfois encore marginalisées. « Ce passage au crible de divers projets nous a permis d’éviter de mauvaises surprises à la différence de certains cantons », souligne le chef de service.