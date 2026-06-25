Comptes validés sans débat à Val-de-Travers

Pour la quatrième fois consécutive, Val-de-Travers a bouclé ses comptes dans les chiffres noirs. Et le Conseil général a salué cette prestation jeudi soir lors de sa dernière séance avant les vacances scolaires. Le bénéfice des comptes 2025 atteint 436'858 francs, soit près d’1,9 millions de plus que lors du budget 2025. Un résultat porté par une conjoncture économique solide et des recettes fiscales en hausse, ainsi que par une réévaluation comptable comprenant notamment le bâtiment Barack.

Ces chiffres ont été salués par l’ensemble des groupes du législatif vallonnier réunis à Fleurier. Depuis quatre ans, tous les budgets négatifs se sont finalement transformés en comptes positifs. La gauche n’a pas manqué de relever que le Conseil général pouvait garder cette statistique en tête au moment de voter les prochains budgets, afin de limiter les coupes et les débats. De son côté, la droite a rappelé, comme le Conseil communal dans son rapport, qu’il fallait rester prudent les prochaines années, notamment en raison de la situation économique. Benoît Simon-Vermot, en charge des finances, l’a aussi souligné au moment de l’interview : « Le Conseil communal va s’engager à poursuivre ses travaux de maintien de maitrise des charges », à défaut de pouvoir contrôler les revenus.