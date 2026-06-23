La route de Sommartel passera bel et bien en mains communales

Le Conseil général de La Sagne a accepté lundi soir l'arrangement trouvé entre le Conseil communal ...
La route de Sommartel passera bel et bien en mains communales

Le Conseil général de La Sagne a accepté lundi soir l'arrangement trouvé entre le Conseil communal et les propriétaires privés concernés. La chaussée sera donc refaite cet été. 

Le restaurant du Grand Sommartel, terminus de la route concernée. Le restaurant du Grand Sommartel, terminus de la route concernée.

La route de Sommartel passera comme prévu en mains exclusivement communales. Le Conseil général de La Sagne a accepté lundi soir le rapport du Conseil communal et le crédit de 295'000 francs pour l’abornement du tronçon et la réfection de la route. Le « oui » l’a emporté à 15 voix contre 5. Le vote s’est déroulé à bulletin secret, signe de l’importance de l’affaire pour cette commune d’un bon millier d’habitants. La conseillère communale en charge du dossier, Manuela Sauser, se dit d’ailleurs « reconnaissante » envers toutes les parties. 

Cette route n’est plus entretenue par l’Etat depuis 2020. L’état de la chaussée s’est fortement dégradé ces dernières années et sa réfection est prévue fin août-début septembre, à la charge de la collectivité publique. Les propriétaires privés concernés ont accepté de financer l’abornement, qui se monte à environ 70'000 francs. /vco 


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