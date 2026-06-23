La route de Sommartel passera bel et bien en mains communales

La route de Sommartel passera comme prévu en mains exclusivement communales. Le Conseil général de La Sagne a accepté lundi soir le rapport du Conseil communal et le crédit de 295'000 francs pour l’abornement du tronçon et la réfection de la route. Le « oui » l’a emporté à 15 voix contre 5. Le vote s’est déroulé à bulletin secret, signe de l’importance de l’affaire pour cette commune d’un bon millier d’habitants. La conseillère communale en charge du dossier, Manuela Sauser, se dit d’ailleurs « reconnaissante » envers toutes les parties.

Cette route n’est plus entretenue par l’Etat depuis 2020. L’état de la chaussée s’est fortement dégradé ces dernières années et sa réfection est prévue fin août-début septembre, à la charge de la collectivité publique. Les propriétaires privés concernés ont accepté de financer l’abornement, qui se monte à environ 70'000 francs. /vco