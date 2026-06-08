La Sagne sort de l’impasse pour la route de Sommartel

C’est l’heure du dégel pour le dossier de la route de Sommartel après quatre ans de blocage. Les autorités sagnardes et les propriétaires et riverains de ce tronçon se sont mis d’accord. Ces 2,5 km qui appartiennent à la fois à la Commune et aux privés deviendront totalement communaux. Il ne manque plus que l’aval du Conseil général le 22 juin prochain. L’exécutif de La Sagne avait jusqu’ici refusé que la collectivité assume seule l’entretien de la route. Mais le piteux état du revêtement, qui se dégrade malgré le taconnage annuel, a poussé le Conseil communal à faire un pas supplémentaire en direction des habitants de ce secteur. « Nous avons proposé [aux propriétaires] qu’ils prennent en charge le bornage. La commission financière [a aussi accepté cette solution] », indique Manuela Sauser, la conseillère communale en charge du dossier.

