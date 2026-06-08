La Sagne sort de l’impasse pour la route de Sommartel

Ce tronçon routier deviendra entièrement communal. Propriétaires et riverains ont accepté la ...
La Sagne sort de l’impasse pour la route de Sommartel

Ce tronçon routier deviendra entièrement communal. Propriétaires et riverains ont accepté la dernière proposition du Conseil communal. Ils payeront le bornage de la route, dont l’entretien sera ensuite assumé par la collectivité publique. Ne manque plus que le feu vert du Conseil général.

Le restaurant du Grand Sommartel. Le restaurant du Grand Sommartel.

C’est l’heure du dégel pour le dossier de la route de Sommartel après quatre ans de blocage. Les autorités sagnardes et les propriétaires et riverains de ce tronçon se sont mis d’accord. Ces 2,5 km qui appartiennent à la fois à la Commune et aux privés deviendront totalement communaux. Il ne manque plus que l’aval du Conseil général le 22 juin prochain. L’exécutif de La Sagne avait jusqu’ici refusé que la collectivité assume seule l’entretien de la route. Mais le piteux état du revêtement, qui se dégrade malgré le taconnage annuel, a poussé le Conseil communal à faire un pas supplémentaire en direction des habitants de ce secteur. « Nous avons proposé [aux propriétaires] qu’ils prennent en charge le bornage. La commission financière [a aussi accepté cette solution] », indique Manuela Sauser, la conseillère communale en charge du dossier. 

Manuela Sauser :  « [Sans réfection], ce chemin ne passerait pas l'hiver et les travaux seraient ensuite beaucoup plus conséquents. »

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La réfection de la route coûtera 270'000 francs. La Commune recevra une subvention de 60'000 francs de la part de L’Office fédéral de l’agriculture. Le coût du bornage est estimé à 70'000 francs. La réfection de la route est prévue « fin août-début septembre » et devrait durer « une ou deux semaines ». Ce qui offrira de meilleures perspectives au restaurant de Sommartel situé au bout de la route. « Je pense [que oui], mais pour les propriétaires aussi. Cela a vraiment détendu l’atmosphère », déclare Manuela Sauser.

 « Si on s'en sort bien le 22 juin, on sera tous ravis de cette solution. »

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Ce genre de routes de montagne n’est plus entretenu par l’Etat depuis 2020 et la dissolution d’un fonds cantonal dédié. Malgré l’impasse politique, les autorités sagnardes ont toujours déneigé et taconné ce tronçon à leurs frais. /vco


 

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