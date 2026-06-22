Pas de flambée de gale dans le canton de Neuchâtel

Le Canton de Neuchâtel ne fait pas face à une flambée de cas de gale en milieu scolaire et parascolaire. Contrairement au canton de Fribourg, Laurent Kaufmann, médecin cantonal, indique qu’un cas isolé a été détecté en mai dans une crèche et qu’une suspicion de cas dans une école a été rapportée par une infirmière scolaire au Service de la santé publique. Dans ce second cas, le diagnostic de gale n’a pas été confirmé. Le Canton reste toutefois très attentif à une potentielle évolution de la situation.