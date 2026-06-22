Pas de flambée de gale dans le canton de Neuchâtel

Le médecin cantonal indique qu’un cas isolé a été détecté en mai dans une crèche et qu’une ...
Pas de flambée de gale dans le canton de Neuchâtel

Le médecin cantonal indique qu’un cas isolé a été détecté en mai dans une crèche et qu’une suspicion de cas dans une école a été rapportée au Service de la santé publique. Le jour où la situation le nécessitera, l’ensemble des écoles et des crèches seront informées.

Le Canton de Neuchâtel ne fait pas face à une flambée de cas de gale en milieu scolaire et parascolaire. (Photo d'illsutration / libre de droit) Le Canton de Neuchâtel ne fait pas face à une flambée de cas de gale en milieu scolaire et parascolaire. (Photo d'illsutration / libre de droit)

Le Canton de Neuchâtel ne fait pas face à une flambée de cas de gale en milieu scolaire et parascolaire. Contrairement au canton de Fribourg, Laurent Kaufmann, médecin cantonal, indique qu’un cas isolé a été détecté en mai dans une crèche et qu’une suspicion de cas dans une école a été rapportée par une infirmière scolaire au Service de la santé publique. Dans ce second cas, le diagnostic de gale n’a pas été confirmé. Le Canton reste toutefois très attentif à une potentielle évolution de la situation.

Laurent Kaufmann : « La situation est suivie très attentivement sur le plan romand pour ne pas dire national. »

Ecouter le son

Même s’il faut rester attentif, Laurent Kaufmann relève qu’actuellement, il n’y a pas de quoi s’alarmer non plus. En revanche, dès le moment où une personne présente des démangeaisons inhabituelles sur plusieurs parties du corps et en dehors des situations de piqures de moustiques, il s’agirait d'aller faire un contrôle.

« Il s’agit de ne pas faire contrôler chaque piqure de moustique banale. »

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Laurent Kaufmann qui précise le jour où la situation le nécessitera, le Service de la santé publique l’ensemble des écoles et des crèches seront informées. /sma


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