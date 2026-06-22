Neuchâtel Xamax recrute le meilleur buteur de National 2

Ibrahima Keita rejoint La Maladière. Le Franco-guinéen est annoncé comme un atout offensif pour le club de football neuchâtelois : meilleur buteur du Groupe A de National 2 la saison dernière, il a inscrit 17 buts et offert 7 passes décisives en 29 matches au sein du VFC La Roche.
Neuchâtel Xamax signe un buteur. Le club de Challenge League de football annonce ce lundi la signature d'Ibrahima Keita. Le joueur offensif de 24 ans est « capable d’évoluer sur l’aile ou en pointe », indique le communiqué. Parmi ses faits d’armes, il a notamment fini meilleur buteur du Groupe A de National 2, la quatrième division française la saison dernière. En 29 matches disputés avec VFC La Roche, il a inscrit 17 buts et offert 7 passes décisives.
Le Franco-guinéen est passé par les clubs d’Amiens et l’US Boulogne, avant de rejoindre VFC La Roche en 2023. Ibrahima Keita avait également tenté sa chance en National ( la nouvelle Ligue 3) au sein du Paris 13 Atletico avant de retourner au VFC La Roche. /comm-bla