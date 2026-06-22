Neuchâtel Xamax recrute le meilleur buteur de National 2

Neuchâtel Xamax signe un buteur. Le club de Challenge League de football annonce ce lundi la signature d'Ibrahima Keita. Le joueur offensif de 24 ans est « capable d’évoluer sur l’aile ou en pointe », indique le communiqué. Parmi ses faits d’armes, il a notamment fini meilleur buteur du Groupe A de National 2, la quatrième division française la saison dernière. En 29 matches disputés avec VFC La Roche, il a inscrit 17 buts et offert 7 passes décisives.

Le Franco-guinéen est passé par les clubs d’Amiens et l’US Boulogne, avant de rejoindre VFC La Roche en 2023. Ibrahima Keita avait également tenté sa chance en National ( la nouvelle Ligue 3) au sein du Paris 13 Atletico avant de retourner au VFC La Roche. /comm-bla