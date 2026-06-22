BeRock : Un retour à la gratuité pour la 11e édition

Le festival revient pour sa 11e édition après une année de pause. Le BeRock se déroulera du ...
BeRock : Un retour à la gratuité pour la 11e édition

Le festival revient pour sa 11e édition après une année de pause. Le BeRock se déroulera du 3 au 4 juillet à la place du Port à Saint-Aubin avec deux soirées entièrement gratuites, proposant une programmation exclusivement suisse.

Le festival revient pour sa 11e édition après une année de pause. (photo : Bertrand Pfaff) Le festival revient pour sa 11e édition après une année de pause. (photo : Bertrand Pfaff)

Le BeRock revient, après une année de pause. Le festival propose, pour sa 11e édition, deux soirées gratuites avec une programmation exclusivement suisse, nous apprend un communiqué ce lundi. Se déroulant du 3 au 4 juillet à la place du Port à Saint-Aubin, le comité d’organisation souhaitait un « retour aux sources », avec notamment le retour à la gratuité pour l’événement ainsi qu’avec un emplacement proche de son lieu d’origine.

Dans la programmation 100% helvétique, des artistes tels que Storace, Les sales gosses et Sim’s seront à retrouver lors du festival. D’autres animations seront également organisées telles que la tradition des cahiers au feu le vendredi 3 juillet. Plus d’informations à retrouver sur berock.ch /comm-rle


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