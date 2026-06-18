La Grande-Béroche veut réorganiser la Maison des jeunes

Le Conseil communal de la Grande-Béroche a dénoncé la convention qui le lie au Kallo, le centre d’animation jeunesse commun à la Grande-Béroche et à Cortaillod. L’exécutif estime dans un communiqué que l’organisation actuelle « a montré certaines limites en matière de gouvernance et de coordination ». Les élus précisent que leur démarche « s’inscrit dans une volonté de pérennisation » de la Maison des jeunes. Ils annoncent une « consolidation et l’extension des prestations offertes aux jeunes, en particulier les activités hors murs ». Le Conseil communal « entend poursuivre ses réflexions afin d’aboutir à un nouveau modèle ». /comm-vco