Le projet de quartier « Les Breguettes – les Ruffières » n’est pas enterré

Quelle suite donner au projet de quartier « Les Breguettes – Les Ruffières » après le vote de la population de Cortaillod ? Les autorités communales sont dans une situation délicate et l’exécutif n’a pas encore de réponse à cette question. Dimanche, un référendum contre le crédit de près de 1,2 million de francs pour financer les équipements du quartier a été accepté. Le conseiller communal Olivier Rochat précise « que le projet n’est pas enterré. Rappelons que le plan spécial a été accepté en 2008 et que le permis de construire est valable. C’est compliqué de revenir en arrière. En tant que collectivité publique, nous avons le devoir de garantir les infrastructures de bases. On ne peut pas botter en touche et refuser de mettre à disposition des tuyaux. » Et de reconnaître « que la situation est délicate. » Les promoteurs vont aussi entreprendre des démarches, ajoute Olivier Rochat. « De notre côté, nous allons nous approcher du Canton pour voir quelles sont les possibilités. Nous espérons avoir davantage d’infos d’ici les vacances scolaires. »

Le bras de fer entre les opposants au projet de quartier et les autorités se poursuit. Une initiative, qui porte sur deux zones situées entre la route de Sachet et la rue des Chavannes pour interdire et limiter les constructions, a été déposée. Olivier Rochat ne cache pas qu’elle pourrait encore « remettre en question les choses et avoir une incidence sur le développement du quartier. Mais la faisabilité de l’initiative doit toutefois encore être étudiée et, ensuite, les signatures récoltées. » /jpp