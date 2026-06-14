Cortaillod dit non au crédit d’engagement pour un nouveau quartier

C’est non à près de 63% à Cortaillod. La population a refusé ce dimanche en votation populaire un crédit de 1'180'000 francs destiné à financer des travaux d’aménagements et d’entretiens et une liaison piétonne d’un futur quartier. Cette somme avait été acceptée en décembre 2025 par le Conseil général de la commune, mais combattue par référendum. Les opposants estiment que le projet est démesuré pour le secteur. Ce nouveau quartier prévoit d’accueillir onze bâtiments comprenant une quarantaine de logements. /sma