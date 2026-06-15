Fréquentation record pour les Journées du patrimoine mondial

Record de fréquentation aux Journées du patrimoine mondial. Près de 1'000 personnes ont participé aux 26 activités organisées ce week-end à La Chaux-de-Fonds et au Locle par la Fondation urbanisme horloger en partenariat avec Tourisme neuchâtelois. Des visites, des spectacles et des portes ouvertes étaient au programme, avec l’objectif de mettre en valeur le patrimoine lié à l’urbanisme horloger. La conférence donnée sur l’architecte Léon Boillot a connu un franc succès, selon les organisateurs, de même que les portes ouvertes à la maison DuBois au Locle, qui est un « ancien comptoir horloger réhabilité en chambres d’hôtes », précisent-ils dans un communiqué paru lundi.

Ces Journées du patrimoine mondial ont été suivies par les Neuchâtelois, mais aussi par des touristes danois, suédois, allemands, tessinois et suisses alémaniques, précisent les organisateurs.

La prochaine édition est prévue les 12 et 13 juin 2027. /comm-sbm