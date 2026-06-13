Une arche géante pour la grève féministe à Neuchâtel

La lutte se poursuit. Un millier de personnes a défilé ce samedi de la gare de Neuchâtel au centre-ville à l’occasion de la Grève féministe du 14 juin. Un rassemblement qui s’est tenu un jour avant le 14 juin à Neuchâtel, pour permettre aux militantes et militants de participer, dimanche, à la manifestation contre le G7 à Genève.

À Neuchâtel, les personnes ont revendiqué une société dans laquelle toutes les personnes sont respectées et trouvent leur place. Les manifestants réclament notamment davantage de mesures de prévention et de protection contre les féminicides et les violences sexistes, ainsi qu’une meilleure reconnaissance du travail des soins et une véritable égalité des chances entre les sexes sur le marché du travail, comme l’a expliqué Solenn Ochsner, membre du syndicat Unia et militante pour la Grève féministe à Neuchâtel.

Des enfants accompagnés de leurs parents, des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap ainsi que des aînés ouvraient le cortège, parti de la gare pour rejoindre la place des Halles. Pour l’occasion, un portail artistique de trois mètres de haut, deux mètres et demi de large et deux mètres de profondeur a été installé sur le parcours.