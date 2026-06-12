Les lacs de la région ont eu chaud ces dernières semaines

Des conséquences encore difficiles à établir

Les conséquences précises de ce réchauffement précoce restent encore difficiles à mesurer. Le spécialiste évoque toutefois de possibles impacts sur la biodiversité des lacs. Plus largement, il estime que ces températures anormalement élevées constituent un nouveau signal des changements en cours dans l’environnement. « Les lacs sont un témoin du changement qui est en train de s’opérer. Si on prend l’ensemble, avec les forêts, les rivières ou les glaciers, la situation est alarmante », souligne Damien Bouffard. Face à ce phénomène, les scientifiques misent principalement sur la surveillance des milieux aquatiques et rappellent l’importance de poursuivre les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. /ami