Les lacs de la région ont eu chaud ces dernières semaines. Selon l’Eawag, l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau, les températures de surface des lacs de Bienne et de Neuchâtel ont dépassé de 4 à 5 degrés les moyennes de saison à la fin du mois de mai, franchissant la barre des 20 degrés par endroits. Pour Damien Bouffard, chercheur à l’Eawag et professeur à l’Université de Lausanne, cette situation s’explique par les épisodes de chaleur particulièrement marqués observés en Europe au printemps, imputables au changement climatique. « Cet excès de chaleur s’est traduit par un transfert vers les eaux de surface », explique-t-il.
Damien Bouffard : « Ce n'est pas une situation encourageante. »
Des conséquences encore difficiles à établir
Les conséquences précises de ce réchauffement précoce restent encore difficiles à mesurer. Le spécialiste évoque toutefois de possibles impacts sur la biodiversité des lacs. Plus largement, il estime que ces températures anormalement élevées constituent un nouveau signal des changements en cours dans l’environnement. « Les lacs sont un témoin du changement qui est en train de s’opérer. Si on prend l’ensemble, avec les forêts, les rivières ou les glaciers, la situation est alarmante », souligne Damien Bouffard. Face à ce phénomène, les scientifiques misent principalement sur la surveillance des milieux aquatiques et rappellent l’importance de poursuivre les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. /ami