Coupe du monde 2026 : la police neuchâteloise encadre les célébrations

Des rassemblements tolérés par la police sous conditions. La Coupe du monde, organisée du 11 juin au 19 juillet sur le continent américain, devrait donner lieu à des manifestations de joie ou de déception dans les rues neuchâteloises après certaines rencontres.

La police cantonale indique que des cortèges de véhicules et des rassemblements spontanés pourraient se former dans les centres urbains. Si elle ne favorisera pas ces regroupements, elle précise qu’ils pourront être tolérés pendant une durée maximale de 60 minutes après la fin des matchs, à condition qu’ils ne perturbent pas excessivement la circulation ou l’ordre public. Cette tolérance ne s’appliquera en aucun cas après minuit.

Les autorités se réservent également la possibilité de mettre en place des mesures de gestion du trafic et des déviations si la situation l’exige.

La police rappelle que cette période de tolérance ne dispense pas les usagers de respecter les règles de circulation. Les infractions graves resteront systématiquement sanctionnées, notamment le non-respect des feux de signalisation, des priorités, des limitations de vitesse ou tout comportement mettant en danger les autres usagers de la route.

À travers ce rappel, les autorités souhaitent permettre aux supporters de célébrer l’événement dans une ambiance festive tout en préservant la sécurité et la tranquillité publique. /comm-aca