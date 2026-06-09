Le Mondial dans les bars, oui, mais pas n’importe comment

Pour se laisser gagner par la douce folie de la Coupe du Monde de football, certains apprécient de vivre les matchs en groupe. Le Mondial commence jeudi en Amérique du Nord. Dans le canton de Neuchâtel, il n’y aura pas des fanzones partout, certains fans de foot seront donc tentés de se tourner vers les bars.

Mais ceux-ci vont devoir s’astreindre à des règles précises, édictées au niveau cantonal. Tous les exploitants d’établissements publics qui souhaitent accueillir des mordus de ballon rond ont reçu le document établi par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui fixe le cadre. Deux pages pour expliquer qui, quand, où et comment on sera autorisé à regarder des matches dans des bars. Des règles rendues nécessaires par le décalage horaire : les rencontres débuteront entre 18h et 6h du matin, heure suisse.





Une question d’horaires

Selon l’horaire du match, le lieu de diffusion et la phase de la compétition, les règles sont différentes. En deux mots, si la rencontre commence entre 18h et 21h, les établissements peuvent diffuser les matchs. Le volume sonore ne doit pas dépasser les 75 décibels. À l’extérieur, seuls les haut-parleurs intégrés à l’écran sont autorisés. Et à partir de 22h, l’exploitant est prié de faire en sorte que « les nuisances engendrées ne viennent en aucun cas perturber la tranquillité du voisinage ». En cas de but, on sera donc encouragés à crier silencieusement.

Pour les rencontres qui commencent après 21h, interdit de les retransmettre en terrasse, en tout cas, pas avant la phase des 8e de finale.

Et quoi qu’il en soit, les établissements publics doivent respecter les heures de fermeture légales. En cas de dépassement d’horaire, il faut obtenir le feu vert de la Commune. Et puis attention aux écrans géants : si la diagonale fait plus de 3 mètres, il est nécessaire de s’annoncer à la SUISA, la Société suisse pour les droits des auteurs.

Le Mondial, c’est à vivre sur RTN et rtn.ch. Ne manquez pas notre émission spéciale vendredi dès 18 heures, en direct du Maracana à La Neuveville. /jhi