Péréquation financière 2027 entre cantons: 247 millions pour Neuchâtel

Péréquation financière en 2027 : Le Canton de Neuchâtel recevra 247 millions. Au total, huit cantons seront parmi les contributeurs nets l'an prochain, a indiqué mardi l'Administration fédérale des finances (AFF) en présentant le résultat de ses calculs. Derrière les deux plus gros, qui payeront respectivement 529 millions et 497 millions de francs, suivent Zurich, Schwyz, Bâle-Ville, Nidwald, Schaffhouse et Appenzell Rhodes-Intérieures. Les 18 autres cantons bénéficieront de cette solidarité confédérale, à commencer par Berne qui reste le plus grand profiteur, avec 1,71 milliard de paiements compensatoires nets à recevoir en 2027. Suivent le Valais avec 897 millions de francs, Argovie (709 millions) et Fribourg (593 millions). Neuchâtel recevra 247 millions, le Jura 179 millions et Vaud 126 millions. Ces paiements compensatoires tiennent compte de la péréquation des ressources et de la compensation des charges, ainsi que de mesures temporaires telles que la compensation des cas de rigueur.

Compensation des ressources

Par rapport à 2026, l’indice des ressources augmentera dans 10 cantons et diminuera dans les 16 autres en 2027. Les hausses les plus fortes s’observent dans les cantons de Zoug (+12,8 points), de Genève (+9,2) et de Schaffhouse (+8,0) et les baisses les plus importantes concernent les cantons de Thurgovie (-2,9 points) et d’Obwald (-1,8). Tous les cantons ayant un indice de ressources inférieur à 70 points atteindront la dotation minimale garantie de 86,5 points après péréquation des ressources. En 2027, il s’agira du Jura, du Valais, d’Uri et de Soleure, précise l'Administration des finances dans un communiqué. Cette dotation minimale garantie à 86,5% de la moyenne suisse est l’élément central du système de calcul de la péréquation des ressources, rappelle l'AFF.

Basés sur les années de calcul 2021, 2022 et 2023, les paiements compensatoires versés en 2027 aux cantons à faible potentiel de ressources s’accroîtront ainsi de 540 millions (10,5%) par rapport à l’année précédente pour s’établir à 5,7 milliards au total. Ce montant sera financé à hauteur de 60% par la Confédération et de 40% par les cantons à fort potentiel de ressources. La hausse résulte pour deux cinquièmes de la croissance des recettes fiscales (211 millions), qui sont déterminantes pour fixer le montant de la dotation minimale, et pour les trois cinquièmes restants, de l’augmentation des disparités entre les cantons (328 millions), qui se mesurent par la variation de l’indice des ressources de chacun d’entre eux.