« C’est quoi ton association » : Le Cronos Club

Discret mais incontournable dans le paysage associatif des Montagnes neuchâteloises, le Cronos Club poursuit depuis plus de 25 ans une mission simple : mettre du temps, des compétences et de l'énergie au service de la communauté. « Ce qui nous fait durer, c'est l'humain et l'envie d'agir ensemble », résume son président, Fabio Leogrande. Une philosophie qui permet au club de poursuivre sa mission tout en s'adaptant aux réalités d'aujourd'hui. Car être un club service ne se résume pas à récolter des fonds : c'est identifier des besoins, imaginer des réponses concrètes et mobiliser des compétences au bénéfice du plus grand nombre.

Pour Fabrice Gaillard, vice-président, chaque projet doit répondre à un besoin concret : « Une idée peut venir de n'importe où, l'important est qu'elle ait un réel impact. » Cette dynamique se retrouve également dans les événements organisés par le club, à l'image de sa traditionnelle Soirée de Gala, qui se déroulera le 4 septembre 2026 à La Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds. Un rendez-vous incontournable pour l'association, à la fois festif et solidaire, dont les bénéfices permettront de soutenir de nouveaux projets. Pour Fabio Leogrande, s’il devait adresser un message à celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas du bénévolat, il serait simple : « chacun peut apporter sa pierre à l'édifice ». Après 25 ans d'existence, le Cronos Club continue de démontrer qu'il est possible de « faire sérieusement sans se prendre au sérieux » et qu'un engagement local peut avoir des répercussions bien réelles sur toute une communauté ».