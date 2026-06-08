Suppressions d'emplois chez Chopard: Unia veut « sauver des postes »

Après l'annonce par Chopard de la suppression de 28 emplois sur deux de ses trois sites de ...
Suppressions d'emplois chez Chopard: Unia veut « sauver des postes »

Après l'annonce par Chopard de la suppression de 28 emplois sur deux de ses trois sites de Fleurier, Unia se dit lundi « déterminé à sauver des postes ». Le syndicat entrera en négociation avec l'horloger et joailler de luxe genevois dès la fin de la semaine prochaine.

L’horloger genevois Chopard veut supprimer 28 emplois sur deux de ses trois sites à Fleurier (archives). CREDIT: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI L’horloger genevois Chopard veut supprimer 28 emplois sur deux de ses trois sites à Fleurier (archives). CREDIT: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Suppression de 28 postes chez Chopard, Unia réagit. « Nous sommes déterminés à sauver des postes. Nous avons reçu quelques propositions pertinentes de la part de la délégation du personnel et nous nous préparons à entrer en négociation avec Chopard sur ces points dès que la période de consultation aura pris fin », a déclaré à AWP Solenn Ochsner, responsable du secteur industrie chez Unia Neuchâtel.

Une procédure de consultation pour licenciement collectif a été ouverte il y a deux semaines et prendra fin en début de semaine prochaine, a précisé la syndicaliste. « L'objectif de cette procédure est de parvenir à des alternatives aux licenciements et à des moyens de faire des économies. Chopard va prendre ces propositions au sérieux mais il est trop tôt pour dire jusqu'où l'entreprise sera disposée à faire des concessions », a-t-elle poursuivi.

Repositionnement stratégique

Le groupe genevois a mis en avant un « contexte économique et géopolitique particulièrement incertain », pour justifier les suppressions d'emplois. Deux entités du Val-de-Travers sont concernées. Elles sont uniquement actives dans la production horlogère, à savoir Fleurier Ebauches et Chopard Manufacture.

« La demande des clients de la maison évolue aujourd'hui vers des créations horlogères plus haut de gamme, produites en plus faibles volumes en raison de leur grande complexité. Nous réorganisons et adaptons notre outil de production de Fleurier à cette nouvelle réalité », a indiqué Chopard.

Selon Solenn Ochsner, ce repositionnement stratégique est le fait de bon nombre d'entreprises horlogères qui ne vont pas pour autant « gagner moins d'argent ». « Elles considèrent dès lors qu'il y a un surdimensionnement au niveau des salariés car elles réajustent leur taille, tout comme leurs compétences en ne gardant que les employés les plus qualifiés ».

La décision de couper dans les effectifs fait suite à une période d'activation par intermittence de la réduction de l'horaire de travail (RHT). Contacté, le groupe Chopard, qui emploie près de 220 personnes dans le Val-de-Travers, n'était pas immédiatement disponible pour répondre à des questions.

/ATS


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