Un week-end à l’ambiance circassienne à Cortaillod

Spectacles, ateliers et musique vont rythmer le week-end à Cortaillod. Depuis quelques jours, un chapiteau trône sur le terrain de la plage privé de Nexans. Et pour cause, l’école Tajum’s y organise un véritable festival dédié aux arts du cirque les 6 au 7 juin. Aux manettes de cette manifestation, les fondatrices et directrices de l’école, les deux sœurs jumelles Emilie et Virginia Tournier. « L’année dernière, nous avons fêté les 20 ans de l’école en organisant un grand événement à Colombier. La formule était bonne et a plu au public, alors on repart pour un tour », explique Virginia Tournier. L’organisation de ce festival n’a cependant pas été de tout repos pour les deux sœurs circassiennes. « Cette année, il n’y a pas de chapiteau à Colombier, alors on a dû trouver une solution pour dénicher un lieu », ajoute Emilie Tournier en complétant la phrase de sa sœur. Finalement, c’est Nexans qui a accepté de prêter à l’école Tajum’s sa plage privée située à Cortaillod. Depuis lundi, une petite équipe s’active pour monter chapiteau, tonnelles et bancs. « Ce matin, les élèves ont déjà pu venir répéter dans le chapiteau », se réjouit Virginia.
Un festival tout-en-un
Ce festival permet premièrement aux élèves de l’école d’organiser leurs traditionnels spectacles de fin d’année. Au total, deux représentations de chaque pièce sont proposées le samedi et le dimanche dès 10 heures.
Virginia Tournier : « Il y aura toutes les disciplines de cirque. »
Ces deux spectacles se joueront sous le chapiteau et l’entrée est payante. « On a toujours tout fait gratuit, mais cette année les infrastructures nous coûtent plus cher donc on demande une petite participation pour les spectacles sous le chapiteau », explique Emilie. Ces spectacles ne sont pas pensés comme des performances, mais davantage comme une pièce de théâtre. C’est ce qui s'appelle du « nouveau cirque ».
Emilie Tournier : « Nos élèves font quasiment tout. »
En plus des représentations sous le chapiteau, les deux sœurs font venir des compagnies professionnelles, qui vont jouer en extérieur et gratuitement. Sur place, il sera aussi possible de se restaurer et de boire un verre. « On veut vraiment que les gens se sentent de rester un moment dans le festival qui est accessible gratuitement », rajoute Emilie. Autre grande nouveauté au programme cette année : une vingtaine d’artisans de la région seront présents pour présenter leurs créations. Divers ateliers en lien avec les arts du cirque seront aussi proposés au public.
Les deux soeurs Tournier nous partagent leur passion pour le cirque :
Finalement, les deux sœurs précisent que ce festival s’adresse à toutes et tous. « Il n’y a pas besoin d’être forcément fan de cirque pour venir », plaisante Virginia. Le but de l’événement est surtout de transmettre la passion des deux soeurs et de leurs élèves pour le cirque. /crb