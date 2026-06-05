Un week-end à l’ambiance circassienne à Cortaillod

Spectacles, ateliers et musique vont rythmer le week-end à Cortaillod. Depuis quelques jours, un chapiteau trône sur le terrain de la plage privé de Nexans. Et pour cause, l’école Tajum’s y organise un véritable festival dédié aux arts du cirque les 6 au 7 juin. Aux manettes de cette manifestation, les fondatrices et directrices de l’école, les deux sœurs jumelles Emilie et Virginia Tournier. « L’année dernière, nous avons fêté les 20 ans de l’école en organisant un grand événement à Colombier. La formule était bonne et a plu au public, alors on repart pour un tour », explique Virginia Tournier. L’organisation de ce festival n’a cependant pas été de tout repos pour les deux sœurs circassiennes. « Cette année, il n’y a pas de chapiteau à Colombier, alors on a dû trouver une solution pour dénicher un lieu », ajoute Emilie Tournier en complétant la phrase de sa sœur. Finalement, c’est Nexans qui a accepté de prêter à l’école Tajum’s sa plage privée située à Cortaillod. Depuis lundi, une petite équipe s’active pour monter chapiteau, tonnelles et bancs. « Ce matin, les élèves ont déjà pu venir répéter dans le chapiteau », se réjouit Virginia.





Un festival tout-en-un

Ce festival permet premièrement aux élèves de l’école d’organiser leurs traditionnels spectacles de fin d’année. Au total, deux représentations de chaque pièce sont proposées le samedi et le dimanche dès 10 heures.