Les Migros des Éplatures et de Neuchâtel Hôpital seront rénovées

Une remise à neuf prévue pour le magasin Migros des Éplatures à La Chaux-de-Fonds. Une mise à l’enquête publique concernant des aménagements sur la succursale a été publiée dans la Feuille officielle neuchâteloise le 22 mai. Le délai d’opposition court jusqu’au 22 juin.

Les rénovations vont toucher l’intérieur du bâtiment, explique le responsable communication de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, Fabrice Aubert. Au programme : un renouvellement des installations techniques, la remise aux normes actuelles et une refonte de l’aménagement et des assortiments. Les travaux auront lieu en 2028, par étapes. Le magasin restera ouvert pendant les opérations, comme le centre. Le budget de cette intervention est d’environ 6 millions de francs.

Les raisons qui expliquent cette rénovation sont doubles. Premièrement : le magasin fêtera ses 17 ans en 2027 et a besoin d’un coup de neuf. Deuxièmement, Migros a annoncé en mars la rénovation de 75 succursales en Suisse romande, et ce réaménagement s’inscrit dans ce cadre.





Également à Neuchâtel

Le magasin Migros Hôpital, situé dans le centre-ville de Neuchâtel, sera d’ailleurs lui aussi rénové. À cette occasion, sa surface de vente sera étendue et ses assortiments enrichis. Un chantier prévu pour 2027. Au contraire du cas des Éplatures, l’antenne sera fermée pendant les travaux, en raison de son emplacement : un bâtiment protégé situé dans la zone piétonne. Un investissement proche des 10 millions de francs pour Migros. L’enquête publique est ouverte jusqu’au 6 juillet pour ce projet. /jhi