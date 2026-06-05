Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert

Une moto en panne ce vendredi matin dans le tunnel sous la Vue-des-Alpes. La Police neuchâteloise a confirmé l’information rapportée par nos auditeurs. La galerie a été fermée à la descente à partir de 8 heures environ, pour procéder à l’intervention. Une déviation a été mise en place par le col. Étant donné la densité de la circulation, l’événement a causé une certaine congestion du trafic. Le tunnel a pu rouvrir vers 8h40. /jhi