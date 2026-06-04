Les troupeaux menacés par le loup sont désormais surveillés de nuit

La meute de loups de La Brévine, composée aujourd’hui de quatre individus, ne s’est pas encore attaquée à des vaches en estivage ou à leurs veaux ce printemps, mais selon plusieurs témoignages, ces prédateurs rôdent toujours dans les parages. Nous nous sommes rendus proche des endroits où trois attaques se sont déjà produites, là où aujourd’hui s’exerce la surveillance la plus active, pour rencontre Pierrick Mueller, civiliste. Sa demeure pour une semaine, c’est une caravane au milieu d’un pâturage boisé. La journée, il lit. Et son travail commence la nuit, il sort « armé » notamment d’une lampe de poche, de jumelles infrarouges, d’un talkie-walkie et d’une corne de brume.

L’agriculteur qui avait accepté de témoigner à notre micro au printemps 2025 de l’attaque ayant tué l’une de ses génisses est partenaire de ce nouveau programme. Deux troupeaux sont concernés par cette surveillance étroite.