Troupeau attaqué : le loup « me hante », confie un agriculteur neuchâtelois

Ce fermier qui possède une soixantaine d’hectares dans les Montagnes neuchâteloises et environ 80 bovins, dont une quarantaine de vaches laitières, a découvert le cadavre d’une génisse « de sept mois et 180 kg » complètement dévorée. « Le reste du troupeau (12 bêtes) était calme. Elles étaient toutes couchées. » Plusieurs piquets en bois de la barrière délimitant le pré avaient été arrachés.





« Les vaches se perdent »



« Le garde-faune m’a averti que le loup allait sûrement revenir, alors on a déplacé les bêtes en pensant qu’elles seraient rassurées. Par la suite, on a vu que le troupeau n’était plus uni comme d’habitude. Les vaches se perdent. Un matin, vous retrouvez trois bêtes là, cinq ailleurs et une toute seule dans un autre coin du pâturage. Plusieurs fois, les vaches ont même cassé les fils pour aller plus loin. On ne sait pas si elles ont eu peur de quelque chose. Là aussi, elles n’étaient plus unies. Mais par contre, à chaque fois qu’on les retrouve, elles nous suivent, elles sont rassurées », raconte l’agriculteur.