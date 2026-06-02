Baptiste Hurni : « La planification hospitalière ne doit pas être réalisée en vase clos »

Des prestations plus efficaces, aussi pour le canton de Neuchâtel

« De nombreux hôpitaux sont aux soins intensifs du point de vue financier » : voilà les premiers mots de la motion dont Baptiste Hurni a été le rapporteur ce lundi. Si celle-ci a été classée, le constat reste parlant et fait écho à la situation financière du Réseau hospitalier neuchâtelois.

Si les causes du déficit de 26,9 millions de francs pour 2025 sont multiples, une meilleure planification hospitalière intercantonale ne pourrait, selon l’avocat neuchâtelois, qu’être positive pour le système hospitalier du canton. « Plus la planification est bien imbriquée dans l’environnement intercantonal, plus les prestations seront efficaces et efficientes », confirme-t-il, en soulignant que le plus important reste, à ses yeux, que les prestations correspondent aux besoins de la population neuchâteloise.

Mais alors, une mutualisation des ressources rime-t-elle forcément avec une baisse de l’offre hospitalière ? De nos jours, avec les avancées de la médecine, certains équipements sont plus coûteux. « Ce qui, il y a quelques années, pouvait être fait de manière régionale ne l’est plus aujourd’hui. Cela ne veut pas dire que l’hôpital de La Chaux-de-Fonds est menacé, mais que les prestations doivent être bien réparties avec le site de Pourtalès », explique le conseiller aux États neuchâtelois. Une répartition plus juste qui pourrait, selon lui, améliorer le niveau des soins et permettre de réaliser des économies. « L’objectif principal est que la qualité des prestations soit améliorée », insiste le membre du Parti socialiste.